57 минут назад
Умер посол РФ в КНДР Александр Мацегора
В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким покойного посла.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушёл из жизни Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегора», — отмечается в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — добавили в министерстве.
Мацегора был назначен российским послом в КНДР в 2015 году. В 2006-2011 годы работал советником-посланником посольства России в Пхеньяне. До этого занимал должности начальника отдела в Первом департаменте Азии и заместителя директора Первого департамента Азии, — передает РИА Новости.
