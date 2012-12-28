На Солнце произошла редкая черная вспышка

40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
На Солнце произошло красивое и редкое явление — так называемая черная вспышка, которая буквально разорвала и разбросала по солнечному диску облако плотного холодного водорода.
«Красивая и редкая «черная» вспышка произошла сегодня ночью в полночь по московскому времени», — говорится в Telegram-канале организации.
Отмечается, что взрыв разорвал и разбросал по Солнцу на расстояние около 1 млн км облако плотного холодного водорода. В ИКИ РАН добавили, что это вещество на несколько часов создало «удивительную иллюзию» призрачного черного пламени в солнечной атмосфере или загадочного темного тумана, который «окутал» на несколько часов треть диска.
В организации добавили, что к утру черное облако «полностью растаяло», а холодная плазма частично рассеялась.
В этот же день стало известно, что в рентгеновском диапазоне была зафиксирована солнечная вспышка высочайшего класса X2.1 в группе пятен 4298 (S14W51). Отмечалось, что вспышка продолжалась 15 минут. Кроме того, в ночь на понедельник произошли два события класса М — вспышки М2.5 и М2.1.
Также сообщается, что на 9—10 декабря прогнозируются сильные магнитные бури с высокой вероятностью полярных сияний
Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце–Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью.
