У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Общество
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
В Грязинском округе нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Происшествия
Частники строят 75% жилья в Липецкой области
Экономика
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
НЛМК Live
134
35 минут назад

«Приятно, что НЛМК так близок к нам, студентам»

В Липецком металлургическом колледже торжественно открыли актовый зал, который отремонтировал НЛМК.

На ремонт актовый зал металлургического колледжа закрылся в июле и уже в декабре вновь распахнул двери для студентов. Этого обновления в коллеже ждали много лет — помещение ни разу полностью не ремонтировалось.

В колледже успешно работают пять творческих студий: танцевальный коллектив «Dance Rush», школа ведущих «Слово», два театральных коллектива: «В свете прожекторов» и «Интрига», ансамбль «Лейтмотив».

Благодаря комбинату актовый зал изменился до неузнаваемости. Здесь заменили коммуникации, сцену, освещение, а еще установили современную мультимедийную систему и комфортные кресла для зрителей. У студентов как у настоящих артистов появились гримерные комнаты и рабочая зона для звукорежиссёров. Поменялся и весь интерьер - теперь он в брендовых цветах НЛМК.

IMG_8000.jpg

Зал стал современным, функциональным и по-настоящему праздничным — ведь в нем ребята собираются на самые важные события студенческой жизни — от Дня открытых дверей и «Первокурсника» до вручения дипломов.

— Среди наших студентов очень много творческих и талантливых ребят: они занимаются вокалом, хореографией, у нас есть театральные и инструментальные кружки. Поэтому новый актовый зал им был просто необходим! Пространство получилось уютным и функциональным! И до этого наши студенты занимали первые места на региональных и всероссийских творческих конкурсах — теперь этих побед должно стать ещё больше! В уходящем 2025-м году у нас было второе место в Липецкой области на «Студенческой весне»! Также у нас есть победители всероссийских вокальных конкурсов. А наш танцевальный коллектив «Dance Rush» регулярно выступает на московских сценах. Теперь здесь будет хорошо и артистам — сцена стала заметно шире и просторнее, и зрителям — зал рассчитан на 294 места, в том числе создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала и.о. директора Липецкого металлургического колледжа Любовь Красникова.

Сегодня в Липецком металлургическом колледже учатся около 2,5 тысяч студентов по 20 специальностям. Здесь готовят будущих металлургов, поэтому колледж и НЛМК всегда идут рука об руку.

IMG_8041.jpg

Актовый зал — далеко не единственный подарок НЛМК колледжу. Комбинат постоянно закупает оборудование и расходные материалы для лабораторий и мастерских, ремонтирует учебные помещения и зоны общего пользования. Прямо сейчас колледж в процессе поставки оборудования для новой специальности «Коксохимическое производство», также ведется настройка новых электронных тренажеров и ремонт нескольких помещений, в том числе VR-класса.

— Комбинат долгое время работает с учебными заведениями среднего профессионального образования. Для нас Липецкий металлургический колледж — базовое учебное заведение, которое является основным партнёром в реализации кадровой стратегии. Студенты здесь практикоориентированные, они знают наши процессы и агрегаты. Очень важно заранее адаптировать ребят — до того, как они придут к нам в цеха, — отметила директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева.

В этом году на ремонт и развитие материально-технической базы учебных заведений комбинат направил около 100 миллионов рублей. Неделю назад в Липецком политехническом техникуме открыли обновленный спортзал. В ближайшие месяц-два отремонтированные НЛМК помещения и новое оборудование появятся и в других учебных заведениях.

IMG_8003.jpg

— Актовый зал всегда был любимым, каким-то сказочным и магическим, местом. Мы проживаем здесь самые яркие моменты студенческой жизни. Но раньше всё оставляло желать лучшего. Теперь глобальные изменения: это и брендовые цвета НЛМК в оформлении, и ровное покрытие сцены — до ремонта она скрипела, и из пола даже вылетали доски порой... Теперь наш актовый зал — это гордость учебного заведения! Здесь очень светло и уютно! Приятно наблюдать позитивные изменения! — поделилась впечатлениями студентка второго курса Алёна Неугодова.

— На фоне отремонтированного первого этажа колледжа наш актовый зал выглядел архаично и неактуально. Редизайна и ремонта мы очень ждали. Приятно, что мой будущий работодатель так близок к нам, студентам, и создаёт такие удобные современные пространства в колледже, — признался третьекурсник Георгий Никулин.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
