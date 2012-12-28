Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Общество
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
В Грязинском округе нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Происшествия
Частники строят 75% жилья в Липецкой области
Экономика
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
Читать все
Бизнес
64
55 минут назад

Предприниматели Липецка стали чаще пользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания ПСБ

С начала 2025 года ПСБ в Липецкой области на 24% увеличил количество расчетных счетов для бизнеса. Рост объемов обусловлен значительным улучшением условий продуктовой линейки и расширением внебанковских сервисов.

В основе подхода к созданию продуктов для бизнеса в ПСБ лежат клиентоцентричность и цифровизация. Точечная работа специалистов банка с запросами клиента и индивидуальный подбор финансовых инструментов помогают предпринимателям находить новые, более эффективные пути решения их задач, позволяют сокращать расходы и повышать производительность бизнеса.

В ПСБ также отмечают, что на рост объемов повлияло то, что банк улучшил тарифные планы на расчетно-кассовое обслуживание: появились подписки на льготные переводы физическим лицам, на пакеты платежных поручений.

«Наши цифровые сервисы для бизнеса ориентированы на то, чтобы работа была удобной, быстрой и безопасной. Липецкие клиенты-предприниматели оценили дистанционное онлайн-консультирование по целому ряду вопросов – от юридических до бухгалтерского учета,  а также по такой актуальной теме, как «выход» на маркетплейсы», – отметил Михаил Шишков, региональный директор ПСБ в Липецке.

Кроме того, ПСБ активно поддерживает внешнеэкономическую деятельность липецких предпринимателей, помогая им проводить расчеты с зарубежными партнерами своевременно и бесперебойно через специализированную платформу для трансграничных расчетов. Специалисты банка консультируют и сопровождают внешнеторговые контракты на всех этапах их реализации.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ».



Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить