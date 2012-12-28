Предприниматели Липецка стали чаще пользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания ПСБ

С начала 2025 года ПСБ в Липецкой области на 24% увеличил количество расчетных счетов для бизнеса. Рост объемов обусловлен значительным улучшением условий продуктовой линейки и расширением внебанковских сервисов.

В основе подхода к созданию продуктов для бизнеса в ПСБ лежат клиентоцентричность и цифровизация. Точечная работа специалистов банка с запросами клиента и индивидуальный подбор финансовых инструментов помогают предпринимателям находить новые, более эффективные пути решения их задач, позволяют сокращать расходы и повышать производительность бизнеса.

В ПСБ также отмечают, что на рост объемов повлияло то, что банк улучшил тарифные планы на расчетно-кассовое обслуживание: появились подписки на льготные переводы физическим лицам, на пакеты платежных поручений.

«Наши цифровые сервисы для бизнеса ориентированы на то, чтобы работа была удобной, быстрой и безопасной. Липецкие клиенты-предприниматели оценили дистанционное онлайн-консультирование по целому ряду вопросов – от юридических до бухгалтерского учета, а также по такой актуальной теме, как «выход» на маркетплейсы», – отметил Михаил Шишков, региональный директор ПСБ в Липецке.

Кроме того, ПСБ активно поддерживает внешнеэкономическую деятельность липецких предпринимателей, помогая им проводить расчеты с зарубежными партнерами своевременно и бесперебойно через специализированную платформу для трансграничных расчетов. Специалисты банка консультируют и сопровождают внешнеторговые контракты на всех этапах их реализации.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ».