Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Известного липецкого искусствоведа и культуролога спасли от редкой формы инфаркта
Здоровье
«#хочу здесь жить»: такой слоган на Плехановском спуске создаст из цветов «Зеленхоз»
Общество
Сила духа и спортивное единство царили на гранд-финале адаптивной лиги в Липецке
Общество
В Грязинском округе нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Происшествия
Частники строят 75% жилья в Липецкой области
Экономика
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
Читать все
В России
99
сегодня, 13:59

Мошенники могут подать заявку на кредит после взлома аккаунта на Госуслугах

Мошенники, взломав аккаунт гражданина на «Госуслугах», могут подать заявку на кредит, а также манипулировать личными данными или войти в кабинет ФНС.

Мошенники могут использовать доступ к учетной записи «Госуслуг» для совершения таких преступлений, как получение кредитов или микрозаймов, оформление электронных сим-карт и продажа персональных данных, — говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей «новостью», — отмечается в публикации.

В случае настоящего взлома злоумышленники могут подать заявку на кредит, получить справку 2-НДФЛ для его оформления, а также использовать информацию для различных мошеннических схем. Кроме того, они могут оформить налоговый вычет за человека, изменив банковские реквизиты.

В МВД настоятельно не советуют не сообщать коды из СМС и приложений, не подтверждать действия под давлением и не переходить по подозрительным ссылкам. Пользователи также должны избегать разглашения своих персональных данных по телефону, добавило ведомство.
мошенники
взлом
Госуслуги
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить