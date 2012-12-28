40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Мошенники могут подать заявку на кредит после взлома аккаунта на Госуслугах
Мошенники, взломав аккаунт гражданина на «Госуслугах», могут подать заявку на кредит, а также манипулировать личными данными или войти в кабинет ФНС.
«Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей «новостью», — отмечается в публикации.
В случае настоящего взлома злоумышленники могут подать заявку на кредит, получить справку 2-НДФЛ для его оформления, а также использовать информацию для различных мошеннических схем. Кроме того, они могут оформить налоговый вычет за человека, изменив банковские реквизиты.
В МВД настоятельно не советуют не сообщать коды из СМС и приложений, не подтверждать действия под давлением и не переходить по подозрительным ссылкам. Пользователи также должны избегать разглашения своих персональных данных по телефону, добавило ведомство.
