40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
В России
62
сегодня, 13:02
На Алтае двое пенсионеров погибли при столкновении поезда и автомобиля
Двое пенсионеров скончались при столкновении легкового автомобиля Honda Fit и грузового поезда в Алтайском крае.
По информации МВД, грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на ж/д переезде у станции Луговское. Это произошло около 11:40. За рулем автомобиля Honda Fit находился 74-летний мужчина. Он и его 72-летняя пассажирка умерли от полученных в результате ДТП травм.
На месте работают сотрудники полиции, подробности происшествия уточняются.
Отмечается, что для установления причин и обстоятельств ДТП на место направлены сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и ГУ МВД России по Алтайскому краю.
0
0
0
0
0
Комментарии