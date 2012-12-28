40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
ФСБ задержала за госизмену 21-летнего жителя Ростовской области
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене. По данным ведомства, мужчина вышел на контакт с СБУ через мессенджер. По заданию куратора и за денежное вознаграждение мужчина устроил поджог термошкафа вышки сотовой связи.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант, используя мессенджер Telegram, установил контакт с украинской стороной. Он согласился оказывать содействие в действиях, направленных против безопасности России. По заданию куратора и за денежное вознаграждение мужчина устроил поджог термошкафа вышки сотовой связи, — пишут «Известия».
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК России («Террористический акт») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Злоумышленник взят под стражу.
