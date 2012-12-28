ФСБ задержала за госизмену 21-летнего жителя Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене. По данным ведомства, мужчина вышел на контакт с СБУ через мессенджер. По заданию куратора и за денежное вознаграждение мужчина устроил поджог термошкафа вышки сотовой связи.