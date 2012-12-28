Все новости
В России
6
55 минут назад

В РФ возросли продажи видеокарт из-за бума ИИ и страха подорожания

Отмечается, что осенью 2025 года по сравнению с летом продажи видеокарт на Wildberries в штуках выросли на 124%.

Мировой бум искусственного интеллекта (ИИ) докатился до российских компьютерных магазинов — россияне стали скупать впрок видеокарты для ПК, опасаясь роста цен на них, — рассказали «Известиям» представители ритейлеров и торговых площадок.

Осенью 2025 года по сравнению с летом продажи эти комплектующих на Wildberries в штуках увеличились на 124%, сообщили «Известиям» в Wildberries&Russ. По сравнению с осенью 2024 года прирост составил около 400%. Даже на фоне таких впечатляющих показателей выделяется Санкт-Петербург, где по сравнению с прошлым годом реализация видеокарт выросла в девять раз, рассказал представитель маркетплейса.

«Продажи видеокарт на Wildberries в Санкт-Петербурге этой осенью показывают рекордную динамику. По сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800%, выше общероссийских показателей. Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21%», — описал он рост спроса.

Осенью этого года по сравнению с летом в «М.Видео-Эльдорадо» продажи карт выросли на 20%, сообщили в объединенном ритейлере. За первые три квартала 2025 года рост составил 60%, добавили там. Установленные в видеокарты чипы необходимы для расчетов, на которых базируется работа нейросетей, отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
