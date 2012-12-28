Выходные в Липецке: финал студенческой лиги КВН, приключения рыжего клоуна и моржи открывают сезон
В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение
Эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине десяти километров. Толчки зафиксировали в 13:13 по московскому времени.
Жители Сочи сообщали в социальных сетях о легкой тряске и шатании мебели, толчки ощутили горожане, проживающие ближе к эпицентру. Информации о пострадавших и последствиях сейсмособытия не поступало.
