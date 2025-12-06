В России
62
51 минуту назад
В Воронеже педагог, подозреваемый в развращении школьницы, позвал ее замуж
Скандал разразился в одной из школ города. Педагога сразу же уволили, однако суд пока не отправил подозреваемого в СИЗО, несмотря на признания обеих сторон. По словам свидетелей, от действий учителя пострадали еще несколько учениц этой же школы, которые уже выпустились. Тем временем мужчина, пытаясь уйти от ответственности, предложил школьнице выйти за него замуж прямо в здании Следственного комитета, хотя она еще не достигла возраста согласия.
Воронежцы активно обсуждают случившееся в соцсетях, при этом многие горожане пытаются оправдать учителя и обвиняют пострадавшую, распространяя оскорбительные слухи. Родители обвиняемого также считают сына невиновным.
0
0
0
0
0
Комментарии