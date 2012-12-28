Все новости
В мире
71
сегодня, 22:48

В Турции российских туристов спасли из унесенных в море фургонов

Российских туристов, чьи автофургоны были унесены в море после сильного ливня, спасли в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Lider Gazetesi.

По данным издания, в районе Кемер из-за сильного дождя два автофургона оказались в воде.

"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.

Ливень начался в субботу утром и усилился к полудню, после чего муниципальные службы привели спасательные команды в состояние готовности. Российских туристов, застрявших в автофургонах на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море, вытаскивали с помощью экскаватора, принадлежащего управлению технических работ муниципалитета Кемер, уточнило издание. Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.

Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности в связи с ливнем, который, как ожидается, продолжится до вечера 9 декабря, заключило издание.
