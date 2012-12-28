В мире
сегодня, 22:48
В Турции российских туристов спасли из унесенных в море фургонов
По данным издания, в районе Кемер из-за сильного дождя два автофургона оказались в воде.
"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
Ливень начался в субботу утром и усилился к полудню, после чего муниципальные службы привели спасательные команды в состояние готовности. Российских туристов, застрявших в автофургонах на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море, вытаскивали с помощью экскаватора, принадлежащего управлению технических работ муниципалитета Кемер, уточнило издание. Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.
Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности в связи с ливнем, который, как ожидается, продолжится до вечера 9 декабря, заключило издание.
