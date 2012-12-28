Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
В посольстве РФ дали рекомендации россиянам на Кубе
«По информации министерства здравоохранения Кубы, в настоящее время тропические лихорадки денге и чикунгунья распространены практически по всей территории республики. При этом отмечаем, что в зонах массового отдыха зарубежных туристов местными властями регулярно проводится фумигационная обработка. Тем не менее посольство настоятельно рекомендует прибывающим на отдых российским гражданам пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и избегать посещения мест со стоячей пресной водой», — говорят дипломаты.
По официальным данным, от вирусов денге и чикунгунья в последнее время погибли 33 человека.
