4 минуты назад
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит ₽9584,69
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит более 9,5 тысяч рублей.
«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек», — заявил Говырин.
Как ранее рассказал парламентарий, страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6%, индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров, — передает РИА Новости.
Для назначения страховой пенсии в 2025 году нужно выполнить три условия: достижение определенного возраста, наличие как минимум 15 лет страхового стажа и как минимум 30 ИПК. В 2026 году стоимость одного ИПК будет увеличен с 145,69 рублей до 156,76 рублей.
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году будет увеличен на 7,6%, ее размер составит 27 788,8 рублей.
