Аудитория российских видеосервисов выросла почти на треть

Число пользователей российских видеосервисов по состоянию на конец ноября 2025 года достигло 166,7 млн — это на 36,2 млн человек (+27,8%) больше, чем в тот же период годом ранее. Такие предварительные оценки привела Ассоциация блогеров и агентств (АБА), проведя подсчеты по запросу «Известий».





Существенный рост показали ведущие сервисы: VK Видео прибавил 4,2 млн пользователей — до 76 млн, аудитория Rutube увеличилась на 22 млн — до 80,3 млн.Рост интереса пользователей к вертикальному видео привел к появлению целого ряда приложений: новый крупный участник — Wibes от Wildberries быстро набрал более 10 млн пользователей, отметили в АБА. В пресс-службе Wildberries «Известиям» подтвердили аудиторные показатели.В третьем квартале 2025 года на рынке появился и еще один игрок — VK запустил формат контента «Шопсы». Первые аудиторные результаты проекта пока не раскрываются, но сам факт его запуска подчеркивает устойчивый тренд на интеграцию видеоконтента и электронной коммерции, отмечается в данных АБА.«Для монетизации «Шопсов» авторам доступна реферальная программа, первым партнером которой стал Ozon. За два месяца тестирования программы авторы заработали более 500 млн рублей», — говорилось в отчетности VK за девять месяцев 2025 года.Параллельно на рынке продолжается консолидация, добавили в Ассоциации блогеров и агентств. Один из российских сервисов коротких видео Yappy находится на финальной стадии объединения с Rutube и прекратит существование как отдельная платформа в 2026 году.