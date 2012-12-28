Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Леса Тамбовской области усиленно патрулируют в преддверии Нового года
Помимо патрулей вырубку деревьев должны остановить камеры наблюдения и контрольные посты.
«Незаконная вырубка может обернуться уголовной ответственностью. Так, за срубленную сосну или ель гражданину придётся заплатить штраф. Кроме того, с нарушителя будет взыскан причиненный лесному фонду ущерб в размере 7 747 рублей за каждое срубленное дерево», —предупреждает издание.
По данным департамента лесного хозяйства Тамбовской области, в 2024 году случаев незаконных рубок хвойных деревьев не зафиксировано.
