Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
58 минут назад
ЦБ РФ с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы для россиян
Банк России отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за границу для россиян и граждан из дружественных стран с 8 декабря.
«Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и для юрлиц из недружественных стран. Однако это не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Также в Центробанке напомнили, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России, разрешено переводить за рубеж средства в размере зарплаты, — передает РБК.
Вывод денег за рубеж был ограничен Центробанком в марте 2022 года. Тогда регулятор запретил переводы граждан за границу в сумме более $5 тыс. в месяц, впоследствии к июлю 2022 года лимит увеличили до $1 млн. В настоящее время установлен лимит на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте.
Ранее ведомство предупреждало о продлении действующих лимитов до 31 марта 2026 года включительно.
