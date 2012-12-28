Все новости
В России
70
сегодня, 13:08

В РФ растет вероятность наступления системного банковского кризиса

Тревожным сигналом служит ускоренный рост доли проблемных кредитов — тех, по которым платежи не поступают более трех месяцев, а шансы на их погашение минимальны.

В России до октября следующего года может возникнуть системный банковский кризис. Аналитики ЦМАКП оценивают такую вероятность как среднюю, — пишут «Известия» со ссылкой на доклад «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?».

Сейчас кризиса нет, однако растущая доля «плохих» ссуд в кредитных портфелях указывает на усиление рисков. К таким долгам относят займы с просрочкой свыше 90 дней и низкой вероятностью возврата. По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь их объем достиг 2,3 трлн рублей. За девять месяцев прирост составил 1,6 раза — больше, чем за весь 2024 год.

Причины — ухудшение качества необеспеченных потребкредитов, выданных в 2023–2024 годах под высокие ставки, и проявление рисков по ипотеке, оформленной на пике льготных программ, —  пояснил ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов.

Опасность заключается в возможном «эффекте домино»: высокие ставки сокращают прибыль компаний, что может увеличить неплатежи по корпоративным кредитам и ухудшить капитал банков, отметил частный инвестор Федор Сидоров. Это может усилить тревожность вкладчиков.

В ЦБ при этом считают, что оснований ожидать банковский кризис нет. Там уточнили, что основные риски сейчас сосредоточены в розничном сегменте: просрочка в необеспеченных кредитах по итогам десяти месяцев достигла 12,9%, однако более 90% этих ссуд покрыто резервами.
