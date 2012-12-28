Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
В России
70
сегодня, 13:08
В РФ растет вероятность наступления системного банковского кризиса
Тревожным сигналом служит ускоренный рост доли проблемных кредитов — тех, по которым платежи не поступают более трех месяцев, а шансы на их погашение минимальны.
Сейчас кризиса нет, однако растущая доля «плохих» ссуд в кредитных портфелях указывает на усиление рисков. К таким долгам относят займы с просрочкой свыше 90 дней и низкой вероятностью возврата. По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь их объем достиг 2,3 трлн рублей. За девять месяцев прирост составил 1,6 раза — больше, чем за весь 2024 год.
Причины — ухудшение качества необеспеченных потребкредитов, выданных в 2023–2024 годах под высокие ставки, и проявление рисков по ипотеке, оформленной на пике льготных программ, — пояснил ведущий эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов.
Опасность заключается в возможном «эффекте домино»: высокие ставки сокращают прибыль компаний, что может увеличить неплатежи по корпоративным кредитам и ухудшить капитал банков, отметил частный инвестор Федор Сидоров. Это может усилить тревожность вкладчиков.
В ЦБ при этом считают, что оснований ожидать банковский кризис нет. Там уточнили, что основные риски сейчас сосредоточены в розничном сегменте: просрочка в необеспеченных кредитах по итогам десяти месяцев достигла 12,9%, однако более 90% этих ссуд покрыто резервами.
0
0
0
0
0
Комментарии