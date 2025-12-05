Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
56 минут назад
Сотни россиян устроили бунт в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за задержки рейса
В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха произошёл инцидент с участием около 200 российских туристов, чей рейс задержали более чем на 12 часов.
Уточняется, что инцидент произошел в конце ноября. Из-за поломки самолета авиакомпании AlMasria 200 направлявшихся в Россию пассажиров застряли в авиагавани египетского курорта на 12 часов. При этом путешественников держали в неведении, а рейс постоянно переносили.
Перевозчик несколько раз менял выход на посадку, из-за чего и без того раздраженные россияне разозлились еще сильнее и начали конфликтовать друг с другом. Вскоре соотечественники не выдержали и начали громко протестовать — на видео видно, как недовольные пассажиры хором кричат: «Домой!». При этом они заблокировали гейты, чтобы другие рейсы не смогли вылететь.
Бунт сработал и туристам выдали еду и воду, а спустя еще два часа отправили их домой. Однако компенсацию за задержку они не получат, потому что в египетском аэропорту им не стали ставить соответствующую отметку на посадочном талоне.
