Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Богатый урожай конопли собрал подозреваемый в краже грязинец
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
В Липецке поговорят о просвещении и нравственности
Общество
65-летняя пенсионерка почтой отправила деньги мошенникам
Происшествия
Липецкое УФАС оштрафовало банк на полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
В мире
56
56 минут назад

Сотни россиян устроили бунт в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за задержки рейса

В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха произошёл инцидент с участием около 200 российских туристов, чей рейс задержали более чем на 12 часов.

Сотни российских туристов устроили бунт в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Египет, из-за задержки рейса на родину и попали на видео, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел в конце ноября. Из-за поломки самолета авиакомпании AlMasria 200 направлявшихся в Россию пассажиров застряли в авиагавани египетского курорта на 12 часов. При этом путешественников держали в неведении, а рейс постоянно переносили.

Перевозчик несколько раз менял выход на посадку, из-за чего и без того раздраженные россияне разозлились еще сильнее и начали конфликтовать друг с другом. Вскоре соотечественники не выдержали и начали громко протестовать — на видео видно, как недовольные пассажиры хором кричат: «Домой!». При этом они заблокировали гейты, чтобы другие рейсы не смогли вылететь.

Бунт сработал и туристам выдали еду и воду, а спустя еще два часа отправили их домой. Однако компенсацию за задержку они не получат, потому что в египетском аэропорту им не стали ставить соответствующую отметку на посадочном талоне.
Египет
туристы
забастовка
бунт
самолеты
0
0
0
0
0

