Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Читать все
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Богатый урожай конопли собрал подозреваемый в краже грязинец
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Часть Ельца осталась без света из-за земляных работ
Общество
В Липецке поговорят о просвещении и нравственности
Общество
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
28
15 минут назад

Финансист заявил о возможном повышении цен на ремонт в РФ из-за маткапитала

Специалист по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский спрогнозировал возможный рост цен на ремонтные работы в России.

Цены на ремонт в России могут вырасти в случае принятия инициативы, позволяющей направлять на эти цели материнский капитал, — заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Инициатива дает возможность быстро улучшить жилищные условия, особенно после покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке, где требуется капитальный ремонт. Но рост спроса, обеспеченного государственными средствами (маткапиталом), может привести к инфляции цен в строительной и ремонтной сфере. Появляется высокий риск появления фирм-однодневок, предлагающих обналичить маткапитал под видом ремонта, что может привести к потере средств для семьи», — отметил Трепольский.

По его словам, для государства плюсом станет стимулирование строительной отрасли и рынка отделочных материалов, создание новых рабочих мест в сфере ремонта и строительства. Минусом эксперт назвал отвлечение средств от более капиталоемких целей маткапитала (например, покупка нового жилья), что может замедлить рост жилищного строительства. Среди рисков финансист выделил нецелевое использование маткапитала, которое может произойти, — есть сложность контроля за фактическим выполнением работ, что может привести к расходованию государственных средств без реального улучшения жилищных условий, — пишет «Газета.Ru».
ремонт
жилье
экономика
маткапитал
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить