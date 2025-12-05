В России
15 минут назад
Финансист заявил о возможном повышении цен на ремонт в РФ из-за маткапитала
Специалист по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский спрогнозировал возможный рост цен на ремонтные работы в России.
«Инициатива дает возможность быстро улучшить жилищные условия, особенно после покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке, где требуется капитальный ремонт. Но рост спроса, обеспеченного государственными средствами (маткапиталом), может привести к инфляции цен в строительной и ремонтной сфере. Появляется высокий риск появления фирм-однодневок, предлагающих обналичить маткапитал под видом ремонта, что может привести к потере средств для семьи», — отметил Трепольский.
По его словам, для государства плюсом станет стимулирование строительной отрасли и рынка отделочных материалов, создание новых рабочих мест в сфере ремонта и строительства. Минусом эксперт назвал отвлечение средств от более капиталоемких целей маткапитала (например, покупка нового жилья), что может замедлить рост жилищного строительства. Среди рисков финансист выделил нецелевое использование маткапитала, которое может произойти, — есть сложность контроля за фактическим выполнением работ, что может привести к расходованию государственных средств без реального улучшения жилищных условий, — пишет «Газета.Ru».
