В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Происшествия
Общество
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Богатый урожай конопли собрал подозреваемый в краже грязинец
Происшествия
Общество
Часть Ельца осталась без света из-за земляных работ
Общество
В Липецке поговорят о просвещении и нравственности
Общество
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
Общество
Бизнес
38
22 минуты назад

Липецкие пенсионеры могут получить кешбэк до 3300 рублей за перевод пенсии в ПСБ

ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию»* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России (СФР).

В рамках акции банк разово начислит кешбэк 10% от суммы первой выплаты из СФР.   Максимальная сумма кешбэка составляет 3 300 приветственных баллов, которые будут зачислены на бонусный счет. Клиент может перевести баллы в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению. Возможность получить приветственный кешбэк доступна всем, кто начал обслуживаться в ПСБ с 1 декабря 2025 года, откроет вклад на любую сумму и получит первую выплату из СФР на карту банка до 31 декабря 2026 года.

Граждане, которые стали клиентами ПСБ до 1 декабря и переведут пенсионные выплаты на любую карту банка в период действия акции, смогут в течение трех месяцев с момента первого зачисления пенсии получать  повышенный  процент на остаток по карте.

Также для всех клиентов, получающих пенсию на карты ПСБ из Социального фонда России, действует надбавка 1 п.п. к ставке по вкладу «Мой доход».

«Люди старшего поколения более осмотрительны в выборе услуг, которыми они пользуются в повседневной жизни, в том числе финансовых сервисов для получения пенсии. Наша задача – создать условия, чтобы клиентам было выгодно и удобно с банком. В преддверии Ново года люди готовятся к встрече праздника, покупают подарки, планируют новогодние поездки. Мы решили поощрить клиентов старшего поколения, предложив им привлекательные бонусы при переводе пенсии, что позволит получить дополнительный доход и  порадовать своих близких приятными новогодними подарками», — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.

Акция действует до 31 декабря 2026 года.

*Акции действуют с 01.12.2025 г. до 31.12.2026 г. Подробнее об акциях — на https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/perevod-pensii-cashback и https://www.psbank.ru/personal/c

Реклама. ПАО «Банк ПСБ».

Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
