Липецкие пенсионеры могут получить кешбэк до 3300 рублей за перевод пенсии в ПСБ

ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию»* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России (СФР).

В рамках акции банк разово начислит кешбэк 10% от суммы первой выплаты из СФР. Максимальная сумма кешбэка составляет 3 300 приветственных баллов, которые будут зачислены на бонусный счет. Клиент может перевести баллы в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению. Возможность получить приветственный кешбэк доступна всем, кто начал обслуживаться в ПСБ с 1 декабря 2025 года, откроет вклад на любую сумму и получит первую выплату из СФР на карту банка до 31 декабря 2026 года.

Граждане, которые стали клиентами ПСБ до 1 декабря и переведут пенсионные выплаты на любую карту банка в период действия акции, смогут в течение трех месяцев с момента первого зачисления пенсии получать повышенный процент на остаток по карте.

Также для всех клиентов, получающих пенсию на карты ПСБ из Социального фонда России, действует надбавка 1 п.п. к ставке по вкладу «Мой доход».

«Люди старшего поколения более осмотрительны в выборе услуг, которыми они пользуются в повседневной жизни, в том числе финансовых сервисов для получения пенсии. Наша задача – создать условия, чтобы клиентам было выгодно и удобно с банком. В преддверии Ново года люди готовятся к встрече праздника, покупают подарки, планируют новогодние поездки. Мы решили поощрить клиентов старшего поколения, предложив им привлекательные бонусы при переводе пенсии, что позволит получить дополнительный доход и порадовать своих близких приятными новогодними подарками», — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.

Акция действует до 31 декабря 2026 года.

*Акции действуют с 01.12.2025 г. до 31.12.2026 г. Подробнее об акциях — на https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/perevod-pensii-cashback и https://www.psbank.ru/personal/c

Реклама. ПАО «Банк ПСБ».