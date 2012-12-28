В России
Международные резервы РФ возросли до $733,4 млрд
Международные резервы России на 28 ноября 2025 года достигли $733,4 млрд, увеличившись за неделю на $4,3 млрд.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 28 ноября 2025 года составили 733,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,3 млрд долларов США, или на 0,6%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.
По данным на 21 ноября, объем резервов составлял $729,1 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора, — передает ТАСС.
