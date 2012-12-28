Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
Читать все
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год
Общество
«Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники
Происшествия
Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце
Здоровье
Инвалида спасли во время пожара
Происшествия
Читать все
В России
23
8 минут назад

Пенсии некоторых 80-летних россиян вырастут на 35% в январе

Пенсии некоторых 80-летних россиян повысятся на 35% в январе 2026 года по сравнению с декабрем.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал RT, кому повысят пенсии в январе 2026 года на 35%.

«Для увеличения пенсии примерно на 35% в январе 2026 года должны одновременно соблюдаться несколько условий. Во-первых, пенсионер должен достичь возраста 80 лет в декабре 2025 года. Именно с месяца, следующего за месяцем рождения, начинает действовать право на повышенную выплату. Во-вторых, он должен быть получателем именно страховой пенсии по старости, так как надбавки применяются к этому виду пенсионного обеспечения. В январе происходит совпадение трёх финансовых факторов: ежегодная индексация страховой пенсии, которая запланирована на 7,6% с 1 января 2026 года, автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии, размер которой в 2026 году составит 9 584 рубля 69 копеек, что даёт прибавку ещё в 100% от этой суммы, а также оформление надбавки за уход за нетрудоспособным родственником, которая составляет треть от фиксированной выплаты за одного иждивенца», — объяснил он.

Депутат отметил, что в связи с новогодними каникулами график выплат может сместиться: те, кто получает пенсию через банк, могут получить деньги за январь уже в конце декабря 2025 года, а через почтовые отделения — по привычному графику.

«Все перечисленные изменения, включая индексацию и надбавки, производятся Социальным фондом России в беззаявительном порядке, то есть пенсионеру не требуется подавать дополнительные заявления для их получения», — предупредил он.
пенсии
индексация
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить