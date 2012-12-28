Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В РФ возросло число заболевших «гонконгским» гриппом
Мощная волна вирусных заболеваний накрыла Россию, самая тяжелая обстановка на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.
Гонконгский грипп — это разновидность сезонного гриппа типа А, вызываемая штаммом вируса, который обозначается как A(H3N2). Острое респираторное заболевание поражает слизистые оболочки носа, ротоглотки, трахеи и бронхов, приводя к серьезным осложнениям. Свое название штамм получил после первой крупной вспышки, которая произошла в Гонконге в 1968 году. Тогда только за две недели было зарегистрировали около 500 тысяч случаев заболевания.
Вирус, обладающий высокой заразностью, быстро вышел за пределы Азии. Уже к концу 1968 года он добрался до Великобритании, стран Западной и Восточной Европы, а также затронул Австралию, часть Африки, государства Центральной и Южной Америки. По разным оценкам, в тот период смертность достигла от одного до четырех миллионов человек. Больше всего летальных случаев фиксировалось среди младенцев и пожилых людей.
В последний раз случаи заражения гонконгским гриппом в России были зафиксированы в конце октября – начале ноября 2023 года. В основном люди заболевали во время нахождения за границей. Наибольшее число заболевших наблюдалось в Тюменской, Амурской, Орловской областях, Пермском крае и Сахалинской области.
Новый рост заболеваемости фиксируется с ноября 2025 года. Сложная ситуация сложилась преимущественно в восточных и центральных регионах России — на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Информация о подтвержденных случаях также поступает из других регионов.
В Тюменской области вирус выявили у трех человек, включая двоих детей, а в Орловской области — у учащегося местного техникума. На Сахалин, как сообщается, инфекцию завез из-за рубежа один из местных жителей.
Клиники готовятся к увеличению потока пациентов. Как отмечают в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая картина осложняется одновременной циркуляцией COVID-19. По данным ведомства, в последнее время было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев.
Инфекция способна обострить хронические заболевания и вызвать осложнения, такие как пневмония или миокардит. В зоне риска дети и пожилые. При этом, по словам врачей, этот штамм гриппа А известен более полувека, многие переболели им раньше, поэтому переносят не так тяжело. Более того, он включен в состав современных вакцин, которые помогают выработать иммунитет.
По данным Роспортребнадзора, в этом году было привито более половины всего населения страны, однако пик заболеваемости еще впереди, после новогодних праздников.
