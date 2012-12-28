Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В 2026 году ожидается рост цен на жилье на 6%
Стоимость квадратного метра в России вырастет в среднем на 6% в 2026 году.
«Продукция будет адаптироваться к текущим финансовым возможностям покупателей: средняя площадь строящихся квартир снизится до примерно 48,6 кв. м при этом темпы роста цен на недвижимость сохранятся стабильными. Ожидается, что стоимость квадратного метра в России вырастет в среднем на 6% в 2025 и 2026 годах», — говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования, продажи по договорам долевого участия стабилизируются на уровне около 475 тысяч квартир в 2025 году и 480 тысяч в 2026 году. Объем ипотечного кредитования останется на уровне 2 и 2,2 трлн рублей соответственно.
Российский рынок девелопмента завершает эпоху агрессивного роста, — рассказал генеральный директор «Института развития строительной отрасли» Кирилл Холопик. В условиях дефицита финансирования и снижения ликвидности на рынке девелоперы вынуждены переосмыслить стратегию реализации проектов, сокращая объемы ввода и фокусируясь на управлении затратами.
