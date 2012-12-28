Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Читать все
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Инвалида спасли во время пожара
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Читать все
В России
45
33 минуты назад

В Госдуму внесут закон о передвижных аптеках

Эксперимент планируют провести с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.

Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках будет внесен в Госдуму в середине декабря, комитет по охране здоровья постарается вывести его на рассмотрение палатой парламента в первом чтении в феврале, — рассказал инициатор законопроекта, зампред думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев.

«Я думаю, что мы успеем внести его в Госдуму до конца этого месяца. Постараемся где-то в середине месяца уже внести. <...> После этого мы постараемся успеть его вынести на комитет. В комитете его будем стараться вывести на рассмотрение в феврале», — заявил депутат.

Поправки предлагается внести в закон «Об обращении лекарственных средств». Он дополняется новой статьей: «Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов».

Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора, — передает ТАСС.

В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов по Цельсию. Предлагаемая дата вступления в силу — 1 июня 2026 года.

Ранее инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Кабмин РФ также поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.
передвижные аптеки
закон
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить