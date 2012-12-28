Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В России
45
33 минуты назад
В Госдуму внесут закон о передвижных аптеках
Эксперимент планируют провести с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года.
«Я думаю, что мы успеем внести его в Госдуму до конца этого месяца. Постараемся где-то в середине месяца уже внести. <...> После этого мы постараемся успеть его вынести на комитет. В комитете его будем стараться вывести на рассмотрение в феврале», — заявил депутат.
Поправки предлагается внести в закон «Об обращении лекарственных средств». Он дополняется новой статьей: «Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов».
Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора, — передает ТАСС.
В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов по Цельсию. Предлагаемая дата вступления в силу — 1 июня 2026 года.
Ранее инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Кабмин РФ также поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.
0
0
0
0
0
Комментарии