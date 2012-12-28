Все новости
В России
25
13 минут назад

В Минпросвещения предлагают изменить образовательный стандарт для старшеклассников

Школам предоставят право самостоятельно определять особенности изучения предметов, включая внеурочные занятия.

Новый единый стандарт обучения для учащихся 10-х и 11-х классов представлен Министерством просвещения России. Документ предлагает адаптировать программы к индивидуальным способностям учащихся, — говорится в проекте приказа Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

Уточняется, что стандарт позволит создавать программы разной сложности, учитывая потребности и возможности учеников. Школам предоставят право самостоятельно определять особенности изучения предметов, включая внеурочные занятия.

С 1 сентября 2027 года учебные планы старших классов должны включать не менее 13 обязательных предметов, а также два предмета, изучаемых на углубленном уровне.

Министерство предлагает на выбор агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный профили обучения.

Стандарт среднего общего образования включает в себя воспитательный компонент, предусматривающий приоритеты гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового и экологического воспитания, а также ценности научного познания, — отмечается в пояснительной записке к документу.
образование
школа
дети
