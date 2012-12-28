Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В России
25
13 минут назад
В Минпросвещения предлагают изменить образовательный стандарт для старшеклассников
Школам предоставят право самостоятельно определять особенности изучения предметов, включая внеурочные занятия.
Уточняется, что стандарт позволит создавать программы разной сложности, учитывая потребности и возможности учеников. Школам предоставят право самостоятельно определять особенности изучения предметов, включая внеурочные занятия.
С 1 сентября 2027 года учебные планы старших классов должны включать не менее 13 обязательных предметов, а также два предмета, изучаемых на углубленном уровне.
Министерство предлагает на выбор агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный профили обучения.
Стандарт среднего общего образования включает в себя воспитательный компонент, предусматривающий приоритеты гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового и экологического воспитания, а также ценности научного познания, — отмечается в пояснительной записке к документу.
0
0
0
0
0
Комментарии