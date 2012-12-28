Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии
В случае ухудшения состояния, особенно после поездок за границу, важно не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться к врачу. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.
Гепатит А – это инфекционное заболевание, которое поражает печень и проявляется симптомами интоксикации и желтушностью. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. Основным источником инфекции является человек, инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляет около 30 дней.
Гепатит А распространяется всеми путями, характерными для кишечной инфекции: водным, пищевым, контактно-бытовым; массовые вспышки реализуются преимущественно через воду.
Многолетняя динамика заболеваемости гепатита А в России характеризуется тенденцией к снижению. С 2012 года заболеваемость снизилась в 1,73 раза.
Подъем заболеваемости гепатитом A в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Риски завоза вируса из этой страны минимальны. Необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории Российской Федерации, проводятся.
В целях оперативного выявления и быстрого реагирования учеными ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны уникальные высокотехнологичные тесты, позволяющие в кратчайшие сроки выявлять возбудителей вирусных гепатитов А и Е — инфекции, которые в первую очередь передаются через загрязненную воду или продукты питания.
Роспотребнадзор напоминает, что основными мерами профилактики остаются: соблюдение личной гигиены, включая тщательное мытье рук; употребление безопасной питьевой воды и продуктов питания; вакцинация против вирусного гепатита А, особенно для лиц из групп профессионального риска, а также в случае поездок в страны или регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по этому заболеванию и по эпидемическим показаниям.
В случае ухудшения состояния, особенно после поездок за границу, важно не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться к врачу.
Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
