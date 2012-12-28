Все новости
В мире
41
58 минут назад

В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии

В случае ухудшения состояния, особенно после поездок за границу, важно не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться к врачу. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.

В Чехии продолжается распространение гепатита А. В 2025 году уже зафиксировано 2 880 случаев заболевания, что в 20 раз больше, чем годом ранее, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Гепатит А – это инфекционное заболевание, которое поражает печень и проявляется симптомами интоксикации и желтушностью. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. Основным источником инфекции является человек, инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляет около 30 дней.

Гепатит А распространяется всеми путями, характерными для кишечной инфекции: водным, пищевым, контактно-бытовым; массовые вспышки реализуются преимущественно через воду.

Многолетняя динамика заболеваемости гепатита А в России характеризуется тенденцией к снижению. С 2012 года заболеваемость снизилась в 1,73 раза.

Подъем заболеваемости гепатитом A в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Риски завоза вируса из этой страны минимальны. Необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории Российской Федерации, проводятся.

В целях оперативного выявления и быстрого реагирования учеными ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны уникальные высокотехнологичные тесты, позволяющие в кратчайшие сроки выявлять возбудителей вирусных гепатитов А и Е — инфекции, которые в первую очередь передаются через загрязненную воду или продукты питания.

Роспотребнадзор напоминает, что основными мерами профилактики остаются: соблюдение личной гигиены, включая тщательное мытье рук; употребление безопасной питьевой воды и продуктов питания; вакцинация против вирусного гепатита А, особенно для лиц из групп профессионального риска, а также в случае поездок в страны или регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по этому заболеванию и по эпидемическим показаниям.

В случае ухудшения состояния, особенно после поездок за границу, важно не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться к врачу.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
гепатит А
здоровье
болезни
0
0
0
0
0

