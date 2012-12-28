В РФ обсудят отсрочку прививок от четырех болезней

Согласно проекту распоряжения Правительства РФ, подготовленному Минздравом, реализация планов по вакцинации изменится на несколько лет. Изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.