Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
В России
19
6 минут назад
В РФ обсудят отсрочку прививок от четырех болезней
Согласно проекту распоряжения Правительства РФ, подготовленному Минздравом, реализация планов по вакцинации изменится на несколько лет. Изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.
Документ вносит изменения в план мероприятий по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Внедрение в национальный календарь вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.
В действующей редакции плана указано, что сроки внедрения вакцин могут быть выполнены при наличии «необходимого финансового обеспечения», а также производства препаратов в России на стадии готовых лекарственных форм с возможностью полной локализации. Согласно разработанному Минздравом проекту, теперь для включения вакцины в нацкалендарь ее должны будут полностью производить в России.
В пресс-службе Минздрава заявили, что сейчас национальный календарь профилактических прививок регулярно совершенствуется в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и производством отечественных вакцин. «План реализации стратегии содержит поэтапные мероприятия, которые проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла указанных вакцин на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
План стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, в котором заложены сроки включения этих четырех вакцин в нацкалендарь, утвердили в 2021 году. Затем, в 2023 году, эти сроки изменили для трех вакцин, кроме препарата от менингококка — для него даты остались прежними. Остальные вакцины изначально должны были добавить в нацкалендарь в период с 2022 по 2024 год, но этого не произошло.
0
0
0
0
0
Комментарии