В России
77
сегодня, 10:04

С 2026 года в паспортах россиян по желанию можно будет поставить новую отметку

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Внедрение идентификатора станет важным шагом к созданию удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека.

С 1 января 2026 года в паспортах у россиян по их желанию будет ставиться новая отметка о номере записи единого федерального информационного регистра, которая поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные, — рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — сказал он.

Депутат отметил, что благодаря новой отметке человек сможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, просто указав этот номер. По словам парламентария, это касается самых разных ситуаций — от оформления различных пособий и льгот до регистрации имущественных прав.

Панеш считает, что внедрение этого идентификатора — важный шаг к созданию современной, удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека.

«Все данные граждан будут надежно охраняться в соответствии с нашим законодательством, а доступ к ним строго контролируется. Чтобы поставить эту отметку в свой паспорт, гражданину нужно будет начиная с нового года всего один раз обратиться с паспортом в ближайшее подразделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или в многофункциональный центр. Услуга предоставляется бесплатно», — отметил парламентарий.

По его словам, новая отметка с идентификатором записи из единого федерального информационного регистра предоставит гражданам ключевое преимущество — возможность быстро подтверждать свою личность и право на получение услуги в рамках единой государственной цифровой системы.

«Он заменит собой ранее использовавшийся для подобных целей идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и станет универсальным ключом для доступа к различным государственным и муниципальным услугам. Это касается оформления пособий, льгот, регистрации имущественных прав и многих других социально значимых действий», — подчеркнул депутат.

В перспективе, как добавил парламентарий, это должно значительно сократить время на сбор справок и упростить процедуры, особенно при дистанционном взаимодействии с ведомствами.

Панеш пояснил, что отметка является полностью добровольной и проставляется только по желанию гражданина.

«Обращаться за ней нужно тем, кто видит для себя практическую пользу в использовании такого современного цифрового идентификатора для упрощения взаимодействия с государственными органами. Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется — старый штамп остается действительным, и изменения касаются только новых отметок», — резюмировал он.
