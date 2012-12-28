С 2026 года в паспортах россиян по желанию можно будет поставить новую отметку

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию получить в паспорте отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Внедрение идентификатора станет важным шагом к созданию удобной и защищенной цифровой среды для каждого человека.