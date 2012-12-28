Фонд «Милосердие» подарил Липецку 3400 новых деревьев и кустарников

Благотворительный фонд «Милосердие» подвел итоги своей экологической программы по озеленению общественных пространств в Липецке.

С начала 2025 года волонтерские акции помогли изменить облик почти трех десятков городских локаций. «Зеленые легкие» областного центра приросли почти 3400 деревьями, кустарниками и цветами. Кроме привычных лип, кленов и сирени, липецкие дворы и улицы украсили черемуха, гортензии, розы, хризантемы и плодовые растения.

«Ежегодно мы помогаем восполнять и приумножать зеленый наряд улиц и скверов, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие Яна Лунева. – В этом году активная санитарная опиловка открыла немало участков, свободных от старых и больных деревьев. Вместо них наши волонтеры высадили тысячи молодых саженцев».

Зеленые насаждения появились в парках, возле учебных заведений и во дворах, которые нуждаются в озеленении. Так Молодежный парк украсили 80 декоративных яблонь, возле школы №68 высадили сирень и петунии, на территории гимназии №1 - более 250 саженцев деревьев и кустарников. Результат «зеленой» акции с участием липецких волонтеров и школьников в Быхановом саду - 105 новых саженцев каштана, березы, липы и клена.

Фонд откликался на обращения горожан с просьбами озеленить липецкие дворы. Самая массовая высадка прошла рядом со школой №26, где двор украсили около 500 саженцев. Свыше 300 растений появились на улице Свиридова. А возле дома №13 по ул. Юных Натуралистов кроме декоративных кустарников высадили и плодовые культуры.

В озеленении улиц, дворов и скверов фонду с весны по осень помогали общественники, школьники, местные жители, которые нередко сами предлагают места для будущих посадок. Площади под зеленые зоны определяют городские власти и экологи - для новых аллей отбирают пространства, свободные от застройки и коммуникаций.

