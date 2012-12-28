Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
В Минфине поддержали приоритетное субсидирование публичных компаний
Вторым разрабатываемым механизмом субсидирования станет предоставление поддержки компаниям через механизм долевого финансирования.
«Первое это, действительно, приоритетное. Это выдача субсидий. Если допустим рассчитывают на субсидию одна публичная [компания], а другая нет. То та, которая публичная — получит приоритетный доступ», — сказал Чебесков.
Вторым разрабатываемым механизмом, по его словам, станет предоставление субсидий через механизм долевого финансирования, — передает ТАСС.
