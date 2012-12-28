Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
сегодня, 15:52
Мощная магнитная буря ожидается на Земле
Мощная магнитная буря достигнет Земли уже 3-го декабря.
Ученые пояснили, что буря возникла на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия корональной дыры, а также выброса плазмы после вспышки на Солнце X-уровня (к этому классу относятся сверхмощные вспышки). Край этого выброса, по прогнозам, может задеть планету на стыке 3 и 4 декабря.
«Так как корональная дыра имеет значительную ширину, полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных», — пояснили специалисты.
Отмечается, что ожидается повышение вероятности полярных сияний, но точный прогноз их интенсивности до начала события дать невозможно. Для европейской части страны уровня бури G2 обычно недостаточно для наблюдения сияний, однако эта зависимость не является простой линейной, и возможны сюрпризы, — говорится в сообщении.
Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году, — передает РБК.
