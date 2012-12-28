В Роспотребнадзоре исключили риски распространения лихорадки чикунгунья в РФ

На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах.