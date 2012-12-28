Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
В Роспотребнадзоре исключили риски распространения лихорадки чикунгунья в РФ
На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах.
Ведомство напомнило гражданам РФ о необходимости использовать репелленты и избегать заболоченных мест в эндемичных регионах. После возвращения из поездки важно следить за своим самочувствием.
При появлении высокой температуры, головной боли, сыпи или боли в суставах следует незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке.
Страны Африки, Центральной и Южной Америки и Азии являются эндемичными для лихорадки чикунгунья. В 2025 году к государствам с высоким риском заражения относятся Шри-Ланка, Бразилия, Индия и Таиланд.
В целях оперативного выявления и быстрого реагирования Роспотребнадзором разработаны отечественные тест‑системы для диагностики возбудителей. Ведомство в постоянном режиме ведёт мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом и оценивает риски завоза инфекций с помощью АИС «Периметр».
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — говорится в пресс-службе ведомства.
