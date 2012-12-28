Все новости
В России
1
сегодня, 13:51

Минфин продаст иностранную валюту и золото на 123,4 млрд рублей

Продажи будут осуществляться с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января 2026 года планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 123,4 млрд рублей, — говорится в сообщении министерства.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,6 млрд рублей, — передает ТАСС.

Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планировал продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей ежедневно.

Месяцем ранее, с 7 октября, объем продаж был 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд рублей в день. До этого, с 5 сентября, ежедневные продажи были в эквиваленте 1,4 млрд рублей.

Такой объем ежедневных продаж станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней). С 7 марта 2023 года Минфин продавал валюту на сумму 119,8 млрд рублей, по 5,4 млрд рублей в день. В последующие месяцы, вплоть до августа 2023 года, когда министерство перешло к покупкам, объемы продаж были меньше, так же как и в январе 2024 года (тогда продажи возобновлялись на один месяц). В текущем году объемы продаж, когда они проводились в апреле, июле, августе, сентябре и ноябре, не превышали 1,6 млрд рублей в день.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 137,6 млрд рублей. В оценке учтен отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей с учетом изменений законодательства, распространяемых, в том числе на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило 14,1 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, — сообщает «Интерфакс».
валюта
золото
экономика
