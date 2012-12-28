В России
Общественники опровергли доводы банков о недобросовестной конкуренции маркетплейсов
В исследовании сообщается, что на самом деле, предлагая скидки при оплате с помощью своих инструментов, маркетплейсы делятся экономией от комиссии за эквайринг в адрес тех самых крупных банков — более 2% с каждой покупки. Общественники просят главу кабмина отклонить требование финансистов, так как оно «гарантировано приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста».
«Апелляция банков к зарубежной регуляторике ценообразования на цифровых платформах опровергается детальным анализом, показавшим, что нормативное регулирование в США, ЕС, Китае, Турции направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности, предлагаемых платформами в своих платежных инструментах», — пояснил «Известиям» глава МОЗП Антон Недзвецкий.
