15 минут назад
Россияне стали в 1,6 раза чаще жаловаться в Роструд из-за зарплат
Самыми распространенными темами обращений за всё время остаются задержка выплат, невыплата расчета при увольнении и незаконное расторжение трудового договора.
Рост числа жалоб связан с увеличением задолженности предприятий, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Росстата, на конец октября долги по зарплате достигли 2,2 млрд рублей — почти на 11% больше, чем месяцем ранее, и в три раза выше уровня 2024 года.
Основная часть просроченных выплат приходится на строительство (36%), добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Еще около четверти — на добычу полезных ископаемых, а около 21% — на обрабатывающие производства.
«Причина проста: многие компании в этих отраслях работают с длинными производственными циклами и регулярно сталкиваются с задержками платежей от контрагентов. Одновременно растут процентные ставки, что заставляет перенаправлять часть средств на обслуживание кредитов. При этом почти 78% всей задолженности сформировались именно в 2025 году», — объяснил эксперт.
