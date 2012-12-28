Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
Читать все
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
«Ирония судьбы»: 56-летнего липчанина обманули при покупке бани
Происшествия
21-летний закладчик нашёл работу в даркнете и получал зарплату в криптовалюте
Происшествия
Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ
Здоровье
Читать все
В России
34
15 минут назад

Россияне стали в 1,6 раза чаще жаловаться в Роструд из-за зарплат

На декабрь 2025-го россияне направили в Роструд 26 тыс. обращений по вопросам оплаты труда — число таких писем, поданных через электронный портал, выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали «Известия» на основе данных службы. Если прежде чаще жаловались на увольнения, то теперь почти 40% сообщений касаются именно окладов.

Самыми распространенными темами обращений за всё время остаются задержка выплат, невыплата расчета при увольнении и незаконное расторжение трудового договора.

Рост числа жалоб связан с увеличением задолженности предприятий, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Росстата, на конец октября долги по зарплате достигли 2,2 млрд рублей — почти на 11% больше, чем месяцем ранее, и в три раза выше уровня 2024 года.
Основная часть просроченных выплат приходится на строительство (36%), добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Еще около четверти — на добычу полезных ископаемых, а около 21% — на обрабатывающие производства.

«Причина проста: многие компании в этих отраслях работают с длинными производственными циклами и регулярно сталкиваются с задержками платежей от контрагентов. Одновременно растут процентные ставки, что заставляет перенаправлять часть средств на обслуживание кредитов. При этом почти 78% всей задолженности сформировались именно в 2025 году», — объяснил эксперт.

зарплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить