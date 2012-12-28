Все новости
В России
56
сегодня, 12:34

Выдачи ипотеки за год рекордно возросли

Рыночная ипотека стала ощутимо дешевле по сравнению с началом года.

Выдачи ипотеки в октябре выросли по количеству на 21% по сравнению с сентябрем нынешнего года и на 12% по сравнению с октябрем прошлого года. Это связано со снижением ставок по кредитам и депозитам, а также с ожиданиями ужесточения условий «Семейной ипотеки», — пишет «Российская газета».

В октябре, по данным ЦБ, было выдано 106 тысяч ипотечных кредитов. Это вдвое меньше, чем в пиковом июне 2024 года, перед закрытием общей льготной ипотеки (тогда россияне оформили 202 тыс. кредитов), но заметно больше, чем за любой месяц после этого.

Выдачи ипотеки на готовое жилье выросли сильнее (по данным ДОМ.РФ, на 27% к сентябрю), чем на строящееся (на 24%). При этом кредиты по льготным программам растут все же быстрее, чем по рыночным — на 23% против 19% по сравнению с сентябрем. В ноябре, для сравнения, по предварительным данным ДОМ.РФ, выдачи были сопоставимыми с октябрем — 103 тысячи кредитов (и это на 42% больше, чем годом ранее).

Рынок стал активнее по нескольким причинам, — объясняют эксперты. Одна из них - снижение ключевой ставки, процентов по депозитам и по ипотеке.

«Все чаще вкладчики отказываются от пролонгации депозитов и переориентируются на приобретение недвижимых активов», — заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Рыночная ипотека стала ощутимо дешевле по сравнению с началом года, отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По данным маркетплейса, средняя ставка по ипотеке на 1 декабря достигла 21,5% годовых, что на 5,3 процентных пункта меньше уровня начала января.

«Как результат, шансы потенциальных заемщиков на оформление рыночной ипотеки стали выше, поскольку снижение ставок приводит к уменьшению ежемесячных платежей и требуемому уровню дохода. Особенно это релевантно для вторичного жилья как основной цели оформления рыночной ипотеки (на нее приходится более 70% заявок пользователей), в том числе из-за более низкой в среднем стоимости по сравнению с первичкой», — поясняет Солдатенкова.

Второй значимый фактор — изменение с февраля условий «Семейной ипотеки» (супруги обязательно будут созаемщиками, что исключает оформление двух льготных ипотек на семью) и разговоры о введении дифференцированных ставок по этой программе (повышение ставки до 12% для семей с одним ребенком и понижение с нынешних 6% для многодетных семей).

«Дешевле оформлять займы будет только многодетным семьям, а их доля составляет лишь 10% от всех семейных клиентов», — отмечает Сырцов. Многие семейные покупатели недвижимости спешат оформить льготные займы на текущих условиях, и это основной драйвер спроса, — считает он.

Также играет роль и сезонное повышение активности на рынке — после лета и в преддверии новогодних праздников. Уже в ноябре по многим девелоперским проектам стартовали новогодние скидочные акции, — говорит Сырцов. Влияние предновогодних акций отмечает и Солдатенкова.

Между тем кардинально ситуация на рынке жилья не поменялась и поменяется еще не скоро, — считает руководитель Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Ипотека под 22% годовых также недоступна для большинства заемщиков, как и под 25%.

«Ипотека останется дорогой как минимум еще год. Об этом говорит и обновленный среднесрочный прогноз ЦБ (согласно которому ключевая ставка в следующем году будет на уровне 13-15% годовых), и политика крупнейших банков, которые один за другим поднимают ставки по вкладам. Этот рост ставок можно рассматривать как их негласный прогноз: предлагая до 16-17% по коротким депозитам, они сигнализируют о сохранении дорогих денег до конца 2025 — начала 2026 года. А вклады под 15% на полтора года говорят об ожидании лишь умеренного смягчения денежно-кредитной политики к середине 2026 года. Так что рассчитывать на дешевые кредиты и восстановление спроса пока не приходится. В такой ситуации цены на жилье в обозримой перспективе будут плюс-минус топтаться на месте или прирастать на уровне инфляции», — утверждает Репченко.
