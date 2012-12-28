Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
В России
В Госдуме отклонили закон о защите выплат должника за единственное изъятое жилье
Главной целью изменений было предотвращение ситуаций, когда семьи должников после изъятия аварийного жилья остаются и без квартиры, и без денег на покупку новой.
Случаи, когда перед сносом дома, признанного аварийным, у собственников изымается единственное имеющееся у них жилье, не являются редкостью. По закону в этом случае им предоставляют другое жилье, а если у региона такой возможности нет — дают денежную компенсацию. Предполагается, что на нее можно купить другое жилье взамен изъятого.
Некоторые из таких собственников одновременно являются должниками, в том числе с долгами по ипотеке. Ныне действующее законодательство не запрещает пускать на погашение этих долгов и те средства, которые они получили за изъятое жилье.
Законопроект предлагал эту норму изменить. Чтобы не оставить таких россиян и членов их семей без жилья, предлагалось наложить исполнительский иммунитет на эти средства — не включать их в денежную массу по исполнительскому производству. Однако законопроект был отклонен в первом же чтении.
Как пояснил выступивший на заседании заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, законопроект не поддерживают правительство России, профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы.
К документу было много замечаний, например: в нем не оговорены сроки, на который накладывается исполнительский иммунитет; не определен объем таких средств; не рассмотрена ситуация, когда изымаемое жилье находится в залоге у банка как ипотечное — а в этом случае у банка есть первоочередное право на погашение долгов, — заявил Выборный.
Кроме того, как напоминает в своем заключении на законопроект комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, с 2014 года для защиты должника и его семьи перечень доходов, которые не подлежат взысканию, сильно расширен.
Там также напомнили, что ко второму чтению готовятся поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым россиянину-банкроту будут оставлять часть средств, полученных при продаже его ипотечного жилья. Но даже в таком случае этот остаток планируется установить на уровне лишь 5%, а не полной стоимости квартиры, хотя в нем тоже идет речь о единственном жилье.
