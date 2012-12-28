Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
сегодня, 10:52
Голикова перечислила самые востребованные рабочие профессии
Голикова сообщила, что формирование прогноза потребностей в кадрах на семилетний период близится к завершению.
«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <...> Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.
Как показало исследование сервиса «Авито Работа», сварщики являются одними из самых высокооплачиваемых работников в России. По его результатам, средняя зарплата этих специалистов может достигать 245 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Как подчеркнули в сервисе, в России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора, в частности сварщиков, токарей и фрезеровщиков, — передает РИА Новости.
Голикова поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.
«У нас растет количество заявок со стороны разных компаний для участия в конкурсе. (Для участия) в следующем году к нам уже обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков перед началом награждения.
