Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Читать все
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Общество
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
В России
59
сегодня, 10:52

Голикова перечислила самые востребованные рабочие профессии

Голикова сообщила, что формирование прогноза потребностей в кадрах на семилетний период близится к завершению.

Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, прогноз потребностей трудовых ресурсов почти завершен, — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <...> Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.

Как показало исследование сервиса «Авито Работа», сварщики являются одними из самых высокооплачиваемых работников в России. По его результатам, средняя зарплата этих специалистов может достигать 245 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Как подчеркнули в сервисе, в России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора, в частности сварщиков, токарей и фрезеровщиков, — передает РИА Новости.

Голикова поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России.

«У нас растет количество заявок со стороны разных компаний для участия в конкурсе. (Для участия) в следующем году к нам уже обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков перед началом награждения.
профессии
работа
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить