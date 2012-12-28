Все новости
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Происшествия
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Общество
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Бизнес
71
51 минуту назад

ПСБ стал победителем премии ARCORPS AWARDS 2025 в области развития корпоративного спорта

ПСБ стал победителем IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта ARCORPS AWARDS 2025 сразу в двух номинациях — «Лучшая программа по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и здорового образа жизни » и « Лучшее семейное корпоративное мероприятие».

Премия Ассоциации развития корпоративного спорта ежегодно определяет самые эффективные проекты и компании, ис пользующие физическую активность как инструмент укрепления командного духа, поддержания здорового образа жизни и производительности сотрудников. В этом году экспертное жюри премии рассмотрело проекты более чем 150 российских компаний-лидеров индустрии в 23 номинациях.

Банк получил высшую награду за разработку и реализацию комплексной программы по внутренним коммуникациям в области корпоративного спорта и ЗОЖ.

Лучшим семейным корпоративным мероприятием стал семейный фестиваль ПСБ Спорт в Ярославле, в котором приняли участие более 700 сотрудников банка и членов их семей. На фестивале можно было побороться за медали в командном зачете, пробежать семейную эстафету и сдать нормативы ГТО. Банк впервые организовал мероприятие такого масштаба в Ярославле – новом домашнем регионе банка. В планах ПСБ – сделать проведение подобных фестивал ей в Ярославле традицией.

Также организаторы премии отметили банк ПСБ специальной наградой за вклад в развитие корпоративного спорта. Ранее ПСБ вошел в шорт-лист в шести номинациях, в том числе «Лучшая корпоративная программа по вовлечению работников в спорт и здоровый образ жизни – для компаний, численностью более 10 000 человек». Банк реализует программу по развитию корпоративного спорта «ПСБ Спорт» с 2019 года , и сейчас она включает в себя более 50 секций, групповые тренировки, участие в межбанковских и отраслевых турнирах, регулярные мастер-классы от ведущих спортсменов страны. В мероприятиях программы принимают участие порядка 11 тысяч сотрудников банка из разных регионов России.

«Развитие корпоративного спорта и поддержка здорового образа жизни для ПСБ – это вклад в достижение национальных целей развития России, в развитие физической активности и благополучия населения, инвестиции в человеческий капитал, залог устойчивого развития бизнеса. Уже более пяти лет мы выстраиваем и развиваем нашу спортивную экосистему, трансформируем корпоративную культуру так, чтобы поддерживать открытую коммуникацию с сотрудниками, партнерами и клиентами и развивать кадровый потенциал. Продолжи м продвигать здоровый образ жизни среди населения и расширять географию спортивных проектов банка, в этом направлении у нас амбициозные планы», – отметил Рубен Бегунц, вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.

Реклама. ПАО "Банк ПСБ".



