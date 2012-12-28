Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
39 минут назад
В Воронежской области повреждены резервуары с топливом при атаке ВСУ
В Воронежской области из-за атаки БПЛА в ночь на среду, 3 декабря, незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом.
«В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, за прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ обнаружили и ликвидировали четыре беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.
Рано утром об атаке ВСУ также сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. По его данным, в ночь на 3 декабря на местной нефтебазе произошло возгорание в результате падения обломков украинского БПЛА. «На место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал он в своём Telegram-канале.
Всего в ночь на 3 декабря силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА над Россией, — сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской, Саратовской и Воронежской областями.
26 дронов перехватили над Белгородской областью, 22 — над Брянской, 21 — над Курской, 16 — над Ростовской. Ещё семь БПЛА сбили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской и четыре — над Воронежской.
