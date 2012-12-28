Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Мошенники продают фейковые билеты в Большой и другие театры в соседских и школьных чатах
«Мы фиксировали следующую схему продажи билетов: создается фальшивый Telegram-канал Большого или другого популярного театра. После этого мошенники начинают от лица «соседей» или «родителей», рекламировать его в районных, дачных или в чатах учебно-образовательных учреждений (школы, сады). В таких сообщениях всегда есть упоминание скидок или других привлекательных условий покупки билетов. После того как пользователь переводит деньги, его блокируют в поддельном канале. Это позволяет злоумышленникам выиграть время и обмануть побольше людей, а через какое-то время и сам канал удаляется», — поделился эксперт с «Известиями».
По его словам, такая схема также эффективна в домовых чатах новых жилых комплексов, где соседи еще не успели познакомиться друг с другом и легко доверяют сообщениям.
2 декабря стартуют продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Их можно будет приобрести только на официальном сайте, где указана вся подробная информация о процедуре. Часть билетов вновь будет доступна на аукционе.
Вместе с тем эксперты отмечают, что активность спекулянтов и мошенников на фоне спроса на новогодние спектакли растет.
