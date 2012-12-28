Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
В России
43
48 минут назад
Патрушев назвал урожай зерновых в РФ в 2025 году одним из самых значительных в истории
Урожай зерна в бункерном весе уже превышает 145 млн тонн.
«Мы рассчитываем на весьма достойные сборы. Так, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 млн т. Понятно, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция. Однако можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории. Порядка 20 млн га засеяно озимыми культурами под урожай будущего года. Это соответствует прогнозным цифрам», — сказал он.
Патрушев добавил, что правительство сохраняет всестороннюю поддержку агропромышленного комплекса (АПК). Так, на реализацию отраслевых госпрограмм в 2025 году выделено больше 600 млрд рублей, из них свыше 100 млрд направлено на прямые субсидии аграриям. Сопоставимый объем прямых субсидий запланирован и на следующий год, — добавил вице-премьер.
0
0
0
0
0
Комментарии