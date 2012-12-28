Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
В России
сегодня, 16:30
В РФ в ноябре выросли продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковушек в России в ноябре выросли на шесть процентов.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Согласно приведенным министерством данным, в абсолютных цифрах продажи новых легковушек в ноябре составили почти 127 тысяч штук, а за одиннадцать месяцев результат составил 1,18 миллиона единиц.
В сегменте легких коммерческих автомобилей снижение продаж в январе-ноябре составило 24% при результате 95,6 тысячи проданных машин. По грузовым автомобилям и автобусам продажи упали на 55 и 36% соответственно, до 51,2 и 11,7 тысячи штук.
В начале ноября Минпромторг сообщал о снижении продаж новых легковушек по итогам января-октября на 20% в годовом выражении. Таким образом, по итогам 11 месяцев спад замедлился на 3 процентных пункта.
