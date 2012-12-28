В РФ приняли закон об освобождении от обязательных работ родителей и опекунов детей-инвалидов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов, а также усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов и детей в возрасте до трех лет.