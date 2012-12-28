Все новости
В России
43
32 минуты назад

В РФ приняли закон об освобождении от обязательных работ родителей и опекунов детей-инвалидов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов, а также усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов и детей в возрасте до трех лет.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов, — передает ТАСС.

Уточняется, что документ был инициирован правительством РФ. Изменения вносятся в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (обязательные работы). По действующей статье обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Принятым законом данная норма распространяется на одиноких отцов таких детей, а также на усыновителей, опекунов и попечителей.

Кроме того, от обязательных работ будут освобождены мать или одинокий отец, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов.

Помимо этого, в КоАП прописывается право судебного пристава-исполнителя на обращение в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трех лет или детей-инвалидов, а также лиц, которым назначено такое наказание, в случае признания их инвалидами I или II группы, наступления беременности или тяжелой болезни. Сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако, отмечается в пояснительной записке, некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.

Корреспондирующие изменения внесены в закон «Об исполнительном производстве». Соответствующий закон также принят на пленарном заседании.

«Принятый сегодня федеральный закон не только облегчит положение самих граждан, но и поддержит благополучие их семей, предотвращая дополнительные социальные трудности и страдания», — прокомментировал принятие закона председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
должники
дети-инвалиды
