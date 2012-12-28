Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Читать все
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Читать все
В России
50
49 минут назад

Депутаты внесли в Госдуму регулирующий разведение домашних животных закон

Новое правило закрепит в правовом поле понятия «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных.

Группа депутатов разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, регулирующий разведение домашних животных, — передает ТАСС.

Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепив определения ключевых понятий в сфере разведения животных, включая «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Предусматривается создание единой некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород, а также контролировать соблюдение стандартов.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести классификацию целей разведения: отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, а также разведение для личного содержания домашних животных. Также предусматривается закрепление обязанности передавать документы о происхождении при отчуждении животных, перечень которых будет утверждаться правительством РФ.

Законопроектом также предлагается установить правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения сведений из реестра, механизм взимания целевых взносов, а также порядок контроля деятельности единой некоммерческой организации со стороны уполномоченного федерального органа.

По словам авторов законопроекта, инициатива направлена на защиту животных, предотвращение бесконтрольного размножения, сокращение популяции бездомных животных и упорядочивание деятельности заводчиков.
домашние животные
разведение
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить