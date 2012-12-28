Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Депутаты внесли в Госдуму регулирующий разведение домашних животных закон
Новое правило закрепит в правовом поле понятия «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».
Группа депутатов разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, регулирующий разведение домашних животных, — передает ТАСС.
Документ размещен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепив определения ключевых понятий в сфере разведения животных, включая «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».
Предусматривается создание единой некоммерческой организации, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне, устанавливать порядок разведения, обучать специалистов, организовывать выставки и популяризацию пород, а также контролировать соблюдение стандартов.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести классификацию целей разведения: отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, а также разведение для личного содержания домашних животных. Также предусматривается закрепление обязанности передавать документы о происхождении при отчуждении животных, перечень которых будет утверждаться правительством РФ.
Законопроектом также предлагается установить правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения сведений из реестра, механизм взимания целевых взносов, а также порядок контроля деятельности единой некоммерческой организации со стороны уполномоченного федерального органа.
По словам авторов законопроекта, инициатива направлена на защиту животных, предотвращение бесконтрольного размножения, сокращение популяции бездомных животных и упорядочивание деятельности заводчиков.
