Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
В России
27 минут назад
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Индией
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих, кораблей и самолетов на территорию друг друга.
«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индия о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индия и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индия на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в городе Москве 18 февраля 2025 года», — отмечается в документе.
Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Правительство России в пояснительной записке тогда указало, что ратификация упростит использование воздушного пространства и заход военных кораблей в порты двух стран, что укрепит военное сотрудничество Москвы и Нью-Дели.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает благодарность Индии за дружественное отношение к России. По его словам, отношения двух стран основаны на глубоком историческом партнерстве и общем видении международных дел. Он подчеркнул, что отношения двух стран основаны на глубоком историческом партнерстве и общем видении международных дел, основанном на верховенстве права и взаимном учете интересов. Особое значение имеет сотрудничество в оборонной сфере, которое, по его словам, «трудно переоценить», — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии