сегодня, 13:14
В РФ могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг
В Госдуму направлен законопроект, который предлагает ввести административные штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.
За подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу — 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%», — заявил Слуцкий.
По его словам, текущая ситуация приводит к тому, что дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете.
«Обидчики, словно звери, сбиваясь в стаи и чувствуя свою полную безнаказанность, издеваются над сверстниками, критикуют внешность, хобби, точку зрения. Нередко причиной злых насмешек становится контент, который в сети публикуют родители потерпевших», — добавил парламентарий.
По мнению авторов документа, предлагаемые изменения создадут действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.
