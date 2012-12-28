Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Читать все
Испытываете ли вы трудности из-за блокировок мессенджеров?
Говорит Липецк
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
37-летняя женщина заплатила за букет 270 тысяч рублей
Происшествия
Напуганная переводом денег на Украину 74-летняя липчанка отправила мошенникам более 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
НЛМК Live
Читать все
В России
4
сегодня, 13:14

В РФ могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг

В Госдуму направлен законопроект, который предлагает ввести административные штрафы до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг, — передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

За подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу — 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%», — заявил Слуцкий.

По его словам, текущая ситуация приводит к тому, что дети подвергаются постоянному психологическому давлению как в образовательных учреждениях, так и в интернете.

«Обидчики, словно звери, сбиваясь в стаи и чувствуя свою полную безнаказанность, издеваются над сверстниками, критикуют внешность, хобби, точку зрения. Нередко причиной злых насмешек становится контент, который в сети публикуют родители потерпевших», — добавил парламентарий.

По мнению авторов документа, предлагаемые изменения создадут действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства.
буллинг
штрафы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить