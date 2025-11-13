Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
сегодня, 11:39
Переработать, нельзя выбросить: как НЛМК повторно использует вторсырье
На Новолипецком металлургическом комбинате понятие «отходы» утратило привычный смысл.
НЛМК повторно перерабатывают все, что содержит железо, а другие материалы – в их числе строительный мусор и деревянная упаковка – перерабатываются на 99%. Но на этом предприятие не останавливается, планирует вовлекать в оборот всё новые виды материалов.
«Мы продолжаем реализовывать проекты, которые позволяют повысить степень рециклинга. Помимо экологического эффекта, эти инициативы имеют и экономическую составляющую, они помогают компании экономить на ресурсах», — рассказал директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.
Возвращение металла
Первым производством программы рециклинга на комбинате стал цех по изготовлению металлургических брикетов. Сырьем здесь служит пыль, уловленная в цехах.
Процесс производства брикетов многоступенчатый. Пыль и связующие добавки перетирают в порошок, затем масса «заквашивается», разводится бентонитом для пластичности и пропускается через специальное оборудование, похожее на гигантскую мясорубку. На выходе получается «фарш», который содержит 45% железа. Он сушится в виде «колбасок»-брикетов, которые отправляются в доменные печи. Цех перерабатывает 1200 тонн пыли в сутки – по объему это почти 20 груженых железнодорожных вагонов. С помощью этого уникального проекта комбинат заместил 9% железорудных окатышей, сэкономил 3% кокса и сократил эмиссию углекислого газа на 150 тысяч тонн в год. Для сравнения: столько выхлопных газов за год выбрасывает 33 000 автомобилей.
Вторая жизнь огнеупоров
На комбинате для выплавки стали каждый день используют множество железного оборудования. Почему оно не плавится от высоких температур? Например, специальные ковши в конвертерном цехе перевозят чугун, раскаленный до 1500 градусов! Защищают это оборудование огнеупоры: кирпичи специального состава, чтобы защитить стенки от жара.
Но и они не вечны – под воздействием высоких температур свойства теряются. Нужна замена. Отслужившие свой срок огнеупоры на предприятии тоже перерабатывают на отдельном участке.
Здесь с помощью магнитов от этих кирпичей отделяют все железное – то, что «налипло» при контакте с разогретым металлом. Отделенный металлолом снова отправляется в производство стали и чугуна. Целые кирпичи вновь идут на производство защиты для печей и ковшей, а поврежденные — на щебень для ремонта дорог. В год перерабатывается порядка 200 тысяч тонн огнеупоров. По объему это еще примерно 3000 вагонов сырья, которое повторно используется с пользой!
Аналогичный процесс происходит с боем железобетона. Площадка для его переработки действует на НЛМК с 2021 года. Лом железобетона сортируется, от него отделяется арматура, бетон измельчается до мелких фракций и пускается в повторный оборот — на строительство дорог и производство бетона. Отсортированный с помощью огромного магнита металл идет в переплавку — это до 1,2 тысячи тонн в год.
Урны из бутылок
На комбинате в переработку идут даже пластиковые бутылки. Как рассказал инженер Центра исследований и разработок НЛМК Илья Гринев, из них делают расходные материалы для лабораторий, например, подставки под микроскопы. Пластиковые элементы печатают на 3D-принтерах.
Идет пластик и на производство лавочек и урн для нужд комбината.
«Этому проекту меньше года. У нас по комбинату расставлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Многие даже приносят их из дома. Все это сдается в переработку. Из переработанного пластика мы сделали 15 лавочек и 30 урн, которые установлены на территории комбината. Так мы сократили расходы на их приобретение, а на сэкономленные деньги купили сотрудникам бытовые приборы», — говорит старший специалист управления объектами непроизводственной сферы Татьяна Озерова.
Стратегия до 2030 года
В планах НЛМК — вовлечение во вторичную переработку пустой горной породы, эффективное использование производственных газов. Из газов, к примеру, можно производить удобрения. В перспективе планируется рециклинг технических отработанных масел, текстильного сырья, полимеров и пластика.
По словам инженеров и экологов НЛМК, до 2030 года компания будет расширять использование уже проверенных решений и искать новые способы переработки. Эти проекты помогут еще больше сократить влияние на экологию и приблизят комбинат к полностью замкнутому циклу — когда все вторсырье многократно используется повторно.
