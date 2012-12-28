Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Два человека в Туапсинском округе пострадали в результате атаки беспилотников
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека.
Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались, — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.
Обломки БПЛА упали в поселке Новомихайловском. В результате атаки повреждены три дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем — пострадали стены, есть трещины со смещениями. На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода. На месте работают экстренные и специальные службы.
Уточняется, что администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь. На месте в течение дня отработают комиссии по оценке ущерба.
В ночной атаке БПЛА пострадал и Северский район Краснодарского края. Фрагменты дронов повредили семь частных домов — во всех разбиты окна. Кроме того, обломки беспилотников упали на детскую площадку в сквере и повредили легковой автомобиль, — передает РБК.
